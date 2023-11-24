Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 4,55%, Аи-92 - на 5,06%
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 4,55% - до 50295 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 5,06%, до 46866 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|20.11.2023
|21.11.2023
|% к пр. д.
|22.11.2023
|% к пр. д.
|23.11.2023
|% к пр. д.
|24.11.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|52691
|52123
|-1,08
|50860
|-2,42
|50334
|-1,03
|50295
|-0,08
|-4,55
|Регуляр-92
|49363
|49508
|0,29
|48138
|-2,77
|47307
|-1,73
|46866
|-0,93
|-5,06
|ДТ-летнее
|56293
|56703
|0,73
|56200
|-0,89
|56023
|-0,31
|56291
|0,48
|-0
|ДТ-зимнее
|73958
|73797
|-0,22
|73674
|-0,17
|73303
|-0,5
|73548
|0,33
|-0,55
|Мазут топочный
|24084
|22002
|-8,64
|22266
|1,2
|22619
|1,59
|23884
|5,59
|-0,83
|Авиатопливо
|80988
|84132
|3,88
|83446
|-0,82
|83446
|0
|84224
|0,93
|4
|СУГ
|31578
|31666
|0,28
|31937
|0,86
|31090
|-2,65
|29937
|-3,71
|-5,2
Цены приведены по национальному индексу.