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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 4,55%, Аи-92 - на 5,06%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 4,55% - до 50295 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 5,06%, до 46866 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

20.11.2023 21.11.2023 % к пр. д. 22.11.2023 % к пр. д. 23.11.2023 % к пр. д. 24.11.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 52691 52123 -1,08 50860 -2,42 50334 -1,03 50295 -0,08 -4,55
Регуляр-92 49363 49508 0,29 48138 -2,77 47307 -1,73 46866 -0,93 -5,06
ДТ-летнее 56293 56703 0,73 56200 -0,89 56023 -0,31 56291 0,48 -0
ДТ-зимнее 73958 73797 -0,22 73674 -0,17 73303 -0,5 73548 0,33 -0,55
Мазут топочный 24084 22002 -8,64 22266 1,2 22619 1,59 23884 5,59 -0,83
Авиатопливо 80988 84132 3,88 83446 -0,82 83446 0 84224 0,93 4
СУГ 31578 31666 0,28 31937 0,86 31090 -2,65 29937 -3,71 -5,2

Цены приведены по национальному индексу.

бензин
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