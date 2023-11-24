Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

"Русал" по просьбе "Суал Партнерс" созовет ВОСА для избрания независимого директора в СД

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" по просьбе компании "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров принял решение созвать внеочередное собрание акционеров компании 2 февраля 2024 года, говорится в сообщении "Русала".

"Суал" попросил созвать собрание для досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, следует из пресс-релиза.

Такая процедура необходима для того, чтобы ввести в состав совета директоров ОК "Русал" независимого кандидата, что предусмотрено акционерным соглашением, пояснил представитель "Суала".

"Наличие дополнительного независимого директора позволит повысить качество корпоративного управления в компании, к которому у "Суал Партнерс" не раз возникали вопросы", - добавил представитель "Суала".

Совет директоров "Русала" сейчас состоит из 13 человек, три из которых являются исполнительными директорами, еще три – неисполнительными, представляющими акционеров, и семь – неисполнительными независимыми, в том числе пять из них назначаются по согласованию с санкционным регулятором США OFAC в рамках заключенного в начале 2019 года соглашения о выводе "Русала" из SDN list. Возглавляет совет независимый директор Бернард Зонневельд.

"Суал Партнерс" в нынешнем составе совета представляет бывший аналитик Credit Suisse и Renaissance Capital Семен Миронов, заменивший в этом году Марко Музетти, который входил в совет как управляющий директор по инвестициям "Реновы".

Между тем, соглашение акционеров "Русала" предполагает, что "Суал Партнерс", владея не менее 8,6% акций компании, имеет право номинировать трех членов совета, включая одного независимого.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.

Русал Суал Партнерс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.

Страховщики начнут тестировать свободные тарифы на "коротком" ОСАГО в 2024 г.

Страховщики начнут тестировать свободные тарифы на "коротком" ОСАГО в 2024 г.

Набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Падение акций Polymetal превысило 9%

Падение акций Polymetal превысило 9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });