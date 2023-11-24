"Русал" по просьбе "Суал Партнерс" созовет ВОСА для избрания независимого директора в СД

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" по просьбе компании "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров принял решение созвать внеочередное собрание акционеров компании 2 февраля 2024 года, говорится в сообщении "Русала".

"Суал" попросил созвать собрание для досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, следует из пресс-релиза.

Такая процедура необходима для того, чтобы ввести в состав совета директоров ОК "Русал" независимого кандидата, что предусмотрено акционерным соглашением, пояснил представитель "Суала".

"Наличие дополнительного независимого директора позволит повысить качество корпоративного управления в компании, к которому у "Суал Партнерс" не раз возникали вопросы", - добавил представитель "Суала".

Совет директоров "Русала" сейчас состоит из 13 человек, три из которых являются исполнительными директорами, еще три – неисполнительными, представляющими акционеров, и семь – неисполнительными независимыми, в том числе пять из них назначаются по согласованию с санкционным регулятором США OFAC в рамках заключенного в начале 2019 года соглашения о выводе "Русала" из SDN list. Возглавляет совет независимый директор Бернард Зонневельд.

"Суал Партнерс" в нынешнем составе совета представляет бывший аналитик Credit Suisse и Renaissance Capital Семен Миронов, заменивший в этом году Марко Музетти, который входил в совет как управляющий директор по инвестициям "Реновы".

Между тем, соглашение акционеров "Русала" предполагает, что "Суал Партнерс", владея не менее 8,6% акций компании, имеет право номинировать трех членов совета, включая одного независимого.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.