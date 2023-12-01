Суд принял иск "Суал Партнерс" к членам совета директоров "Русала"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области принял к производству иск "Суал Партнерс" к членам совета директоров "Русала" на $760 млн, поданный около трех месяцев назад.

Судебное заседание назначено на 23 июля, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 5 сентября. Спустя несколько дней суд решил оставить его без движения, предложив истцу устранить ряд содержащихся в иске нарушений АПК РФ. Истец, в частности, не указал необходимые данные об ответчиках, в том числе адресную информацию, не представил сведения о направлении иска в их адрес, а также расчет убытков.

Иск "Суала", контролирующего 25,72% "Русала", был подан в интересах "Русала", который, по мнению истца, получил убыток в результате сделок по хеджированию цен на алюминий в размере $378 млн в 2021 г. и $382 млн – в 2022 г. Ответчиками являются действующие члены совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд (глава совета), Евгений Никитин (гендиректор "Русала"), Кристофер Бернхэм, Рандольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Евгений Вавилов, Анна Василенко, Людмила Галенская, Владимир Колмогоров, Евгений Курьянов, Михаил Хардиков, Евгений Шварц, а также бывшие члены совета Вячеслав Соломин и Николас Йордан.

Иск подан по месту регистрации и МКООО "Суал Партнерс", и МКПАО "ОК "Русал" – обе эти компании прошли редомициляцию в калининградский САР.

Ранее гендиректор "Суал Партнерс" Олег Фомичев говорил, что компания готовит обращение в суд в отношении членов совета директоров "Русала", которые не обеспечили контроль над сделками по хеджированию цен на алюминий в 2021-2022 г. "Суал" заявлял, что в случае обнаружения нарушений или недобросовестности при заключении этих сделок будет защищать права акционеров и интересы самой компании всеми доступными способами.

"Суал" добивался предоставления информации по сделкам хеджирования через внеочередное собрание акционеров "Русала", но в августе акционеры большинством голосов отклонили это требование, следуя рекомендации совета директоров компании.

Совет директоров "Русала" мотивировал отказ тем, что документация по сделкам "дочек" компании с деривативами носит характер конфиденциальной информации и относится к конкурентной сфере, а ее предоставление неограниченному числу лиц может причинить компании вред.

"Русал" периодически хеджирует цены на металл и курс рубля, а также стоимость электроэнергии для своих зарубежных активов, заявлял глава совета директоров компании Бернард Зонневельд. Цель этих сделок – "защитить производства от волатильности рынка и застраховать их от потенциальных убытков". Но анализировать эти операции надо не по одной конкретной статье, а с учетом другой части таких сделок – там, где получена дополнительная выручка от продажи по более высоким ценам, аргументировал Зонневельд.

В марте внеочередное собрание акционеров отклонило требование "Суал Партнерс" о доступе к другим крупным сделкам "Русала" – СП с американской Braidy Industries и покупке акций ПАО "РусГидро". Также "Суал" безуспешно добивался внесения изменений в устав, предлагая исключить из него положения о неприменении к "Русалу" как МКПАО норм закона "Об акционерных обществах".