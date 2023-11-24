СД "Магнита" рекомендовал выплатить 412,13 руб. за акцию из нераспределенной прибыли

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию.

Совокупный объем выплат может составить 42,001 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 28 декабря в заочной форме.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 5 декабря.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 11 января 2024 года.

Помимо утверждения дивидендов, акционеры могут избрать совет директоров компании. "Список кандидатур включает в себя 14 кандидатов, из которых три кандидата номинированы миноритарными акционерами ПАО "Магнит". Остальные кандидатуры являются менеджментом компаний группы "Магнит" и номинированы советом директоров", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению на ленте раскрытия, кандидатами стали: Анна Боброва, Сергей Буйлов, Маргарита Витихович, Михаил Гаврилов, Наталья Дуличенко, Анна Мелешина (управляющий директор "Магнита"), Андрей Морозов, Виталий Подольский, Марина Пяткова, Анжела Рябова, Юрий Семенов, Илья Соколов, Максим Циневич и Александр Шевчук.

Также в повестку включены утверждение годовых отчетов "Магнита" за 2021 и 2022 гг., назначение аудиторов.

В 2022 году годовое собрание акционеров у "Магнита" не состоялось из-за отсутствия кворума. Тогда среди вопросов, которые должны были рассмотреть акционеры, были распределение прибыли за 2021 год (совет директоров рекомендовал прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать) и избрание совета директоров. В списке кандидатов было 20 человек.

Последний раз "Магнит" выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - они составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2020 года выплаты составили 245,31 рубля на акцию, в сумме 25 млрд рублей. Столько же ритейлер выплатил по итогам 2020 года. Таким образом, дивиденды "Магнита" за 2020 год с учетом промежуточных составили 50 млрд рублей.

В 2023 году компания объявила о двух раундах выкупа акций у акционеров-нерезидентов. В результате первого раунда buyback компания выкупила 21,5% акций в обращении, по итогам второго раунда - 7,8% акций.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%.