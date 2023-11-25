РФ и Турция намерены увеличить номенклатуру и объем с/х торговли

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия намерена увеличить ввоз турецкой сельхозпродукции, в том числе за счет наращивания номенклатуры, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Россия предпринимает шаги по увеличению ввоза турецкой сельхозпродукции. Договорились работать над увеличением объемов и номенклатуры сельхозпродукции, которая поставляется на рынки наших стран", - сказал он.

По данным правительства РФ, за десять месяцев 2023 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, улучшено обеспечение безопасности пищевой продукции, поставляемой из обеих стран.

Новак также подчеркнул важность развития отношений в сфере туризма. По его словам, по итогам 2023 года более 5 млн россиян посетят Турцию в качестве туристов, что является рекордом.

"Будем работать над повышением транспортной доступности, возможностями безналичной оплаты", - отметил российский вице-премьер.

По данным правительства РФ, за первые три квартала текущего года на Турцию пришлось 22% всех поездок российских туристов за границу, что обеспечило стране 13,2% иностранного турпотока.

По словам источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, Россия ведет переговоры об аттестации в Турции предприятий по производству молока и животноводческой продукции, в частности, утки и гуся.

По итогам заседания МПК между Россией и Турцией был подписан итоговый протокол, а также меморандум о взаимопонимании между Главным управлением регистрации прав собственности и кадастра Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России.