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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Новак заявил, что РФ готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей в Анкаре.

"В следующем году планируется выдать первое электричество с АЭС "Аккую". (. . .) Этот опыт может иметь практическую пользу в сооружении новой АЭС в Турции (АЭС "Синоп" - ИФ), готовы продолжить сотрудничество ы сфере малых АЭС", - сказал он.

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По словам российского вице-премьера, страны планируют реализовывать новые совместные проекты, в том числе в ключевой области - энергетике. Новак также отметил стабильность поставок российских энергоресурсов турецким потребителям.

Правительство РФ также сообщило, что в ходе российско-турецких переговоров обсуждалась реализация проекта в сфере возобновляемых источников энергии на АЭС "Аккую" для получения дополнительных объемов электроэнергии.

В свою очередь, сопредеседатель МПК со стороны Турции, министр торговли страны Омер Болат, отметил серьезное сотрудничество двух стран в поставках газа и нефтепродуктов, а также в области атомной энергетики. "Мы продолжим развивать отношения в энергетике и дальше", - подчеркнул он.

Турция АЭС Аккую Правительство РФ Александр Новак АЭС
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