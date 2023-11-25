"Нижнекамскнефтехим" за 9 месяцев снизил чистую прибыль по РСБУ в 6,3 раза

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в январе-сентябре 2023 года по РСБУ составила 9,1 млрд рублей против 57,7 млрд рублей прибыли в том же периоде прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Таким образом, показатель снизился в 6,3 раза.

Выручка снизилась на 23,6%, до 159,4 млрд рублей.

Валовая прибыль возросла на 9,7%, до 56,5 млрд рублей на фоне снижения себестоимости продаж. Прибыль от продаж увеличилась на 13,6%, до 44,3 млрд рублей.

"Несмотря на комплекс факторов, которые негативно влияют на выручку и расходы - волатильность курсов валют и котировок, внешние ограничения, рост логистических затрат - "Нижнекамскнефтехим" не просто сохранил прибыль от продаж, а увеличил ее, что в том числе позволило увеличить налоговые отчисления в республиканский и федеральный бюджет. Результат достигнут за счет проектов повышения эффективности, которые последние два года реализуются на предприятии и дают эффект", - сообщила пресс-служба компании.

Прочие доходы НКНХ упали в 7,3 раза, до 4,6 млрд рублей. При этом прочие расходы выросли в 12 раз, до 36,6 млрд рублей.

Рост прочих расходов, отраженных в отчетности, связан главным образом с курсовыми разницами, пояснил "Интерфаксу" представитель НКНХ.

Прибыль до налогообложения сократилась в 5,2 раза, до 13,7 млрд рублей.

Активы возросли с начала этого года на 9,9%, до 395,8 млрд рублей на 30 сентября 2023 года.

Дебиторская задолженность увеличилась в 2 раза, до 47,2 млрд рублей, кредиторская - на 2,3%, до 22,4 млрд рублей.

Объем долгосрочных займов снизился в 3,1 раза, , до 32,8 млрд рублей, краткосрочных - возрос в 19,7 раза, до 101,5 млрд рублей.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".