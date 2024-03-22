"Нижнекамскнефтехим" сократил годовую чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в 2023 году составила 22,6 млрд рублей против 47,8 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 2,1 раза.

Выручка сократилась на 11,7%, до 227,5 млрд рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 8,7%, до 74,6 млрд рублей на фоне снижения себестоимости продаж. Прибыль от продаж возросла на 10,7%, до 57 млрд рублей.

При сокращении прочих доходов в 2,2 раза - до 7,1 млрд рублей, и роста прочих расходов в 3,3 раза - до 34,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения упала в 1,9 раза, до 30,5 млрд рублей.

"Несмотря на комплекс факторов, которые негативно влияют как на выручку, так и на расходы предприятия - волатильность курсов валют и котировок, внешние ограничения по спецхимии и рынкам сбыта готовой продукции, рост логистических затрат - "Нижнекамскнефтехим" не просто сохранил прибыль от продаж, а увеличил ее по сравнению с 2022 годом. Это, в том числе, позволило увеличить налоговые отчисления в республиканский и федеральный бюджеты более чем на 37%. В 2023 году налоговые отчисления в республиканский бюджет достигли исторического максимума в 13,6 млрд рублей", - сказал "Интерфаксу" представитель компании.

Активы предприятия выросли за прошлый год на 17,9% и составили на 31 декабря 2023 года 424,7 млрд рублей.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".