Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу, завершила ростом четвертую неделю кряду

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с умеренными и слабонаправленными изменениями сессию в пятницу, однако выросли по итогам четвертой недели подряд.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,33% и составил 35390,15 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Johnson & Johnson и Walt Disney Co., подорожавшие более чем на 1%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,06% - до 4559,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,11% и составил 14250,85 пункта.

По итогам недели Dow и S&P 500 прибавили 1,3%, Nasdaq Composite - 0,9%. Прирост по итогам четырех недель для S&P 500 стал рекордным с прошлого ноября.

"Ралли с конца октября было довольно впечатляющим, и индексы за месяц отыграли все снижение с конца августа. Был ли подъем слишком сильным и слишком быстрым? Возможно", - отметил старший аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.

Объем торгов на рынке акций в пятницу был существенно ниже обычного из-за укороченной сессии и того обстоятельства, что многие трейдеры ушли на длинные выходные по случаю Дня благодарения. Кроме того, не было важных статданных или отчетностей крупных компаний.

Внимание рынка было направлено на крупных ритейлеров, включая Amazon.com Inc., Walmart Inc. и Target Corp.. В конце недели в мире прошла "черная пятница", один из самых загруженных дней для торговли благодаря масштабным скидкам.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в этом году поведение потребителей в праздничный сезон будет больше напоминать доковидные годы, а значит, ритейлеры будут фиксировать более умеренные темпы роста продаж.

Акции Amazon подорожали по итогам торгов менее чем на 0,1%, несмотря на сообщения о забастовках работников складов и водителей в США и Европе.

Цена бумаг NVIDIA Corp. опустилась на 1,9% на слухах, что компания перенесла на первый квартал следующего года релиз новых микрочипов, предназначенных для технологии искусственного интеллекта.