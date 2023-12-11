Уолл-стрит выросла в пятницу, Dow завершил в плюсе 6-ю неделю подряд

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративные новости.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., отмечает Trading Economics.

Тем временем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

"Здорово видеть, что "мягкая посадка" [американской экономики] еще возможна", - заявил главный инвестиционный директор BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма изданию MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 69,4 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с августа.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренный рост, до 62 пункта.

Рыночная стоимость поставщика технологических решений Carrier Global выросла на 4,5% на торгах в пятницу. Компания за $4,95 млрд продает свой бизнес в сфере безопасности корпорации Honeywell International, чьи акции подешевели на 1,6%.

Бумаги международной нефтехимической LyondellBasell Industries N.V. прибавили в цене 0,4% после новостей о продаже ее бизнеса по производству окиси этилена крупнейшей европейской компании на этом рынке INEOS Oxide за $700 млн.

Капитализация Stellantis увеличилась в Нью-Йорке на 0,2%. Автопроизводитель, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, намерен сократить расходы за счет увольнения части сотрудников двух заводов по сборке машин Jeep в США.

Фармацевтическая Eli Lilly and Co. повысила дивиденды на 15%. Ее бумаги подорожали на 1,7%.

Рыночная стоимость DocuSign Inc. поднялась на 4,8% на позитивных квартальной отчетности и годовом прогнозе выручки этой компании, разрабатывающей технологии автоматизации подготовки и подписания документов.

Акции Johnson Outdoors Inc., напротив, обесценились на 9,9%. Компания, выпускающая товары для активного отдыха, завершила четвертый квартал 2023 финансового года с чистым убытком из-за того, что потребители снизили расходы на туристическое снаряжение после нескольких лет их повышения. Убыток составил $1,56 в расчете на акцию при ожиданиях рынка на уровне $0,08. Выручка также не оправдала прогноз.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился по итогам торгов на 0,36% и составил максимальные с 12 января 2022 года 36247,87 пункта. За неделю Dow вырос менее чем на 0,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за сессию повысилось на 0,41% - до 4604,37 пункта, наивысшего уровня с 29 марта 2022 года. По итогам недели индикатор увеличился примерно на 0,2%.

Nasdaq Composite прибавил в пятницу 0,45% и составил 14403,97 пункта, обновив максимум с 4 апреля 2022 года. Недельный подъем индекса составил около 0,7%.

Все три индикатора завершили в плюсе шестую неделю подряд, причем для S&P 500 эта серия оказалась самой длинной с ноября 2019 года, для DJIA - c февраля 2019 года.