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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Американцы в "Черную пятницу" потратили онлайн рекордные $9,8 млрд

По прогнозу Adobe Analytic киберпонедельник 27 ноября превзойдет даже "Черную пятн6ицу"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совокупные онлайн-покупки американцев в "Черную пятницу" достигли нового рекорда, сообщает Market Watch со ссылкой на отчет Adobe Analytics. Показатель составил $9,8 млрд, что на 7,5% выше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью у американских покупателей пользовались телевизоры, "умные" часы и куклы Барби. В десятку самых покупаемых товаров также вошли Bluetooth-наушники, игрушки серии Mini Brands, внешние аккумуляторы с беспроводной зарядкой, роботы-пылесосы, наборы посуды и кофемашины.

Как ожидают в Adobe, киберпонедельник (27 ноября) превзойдет "Черную пятницу". По прогнозу компании, онлайн-покупки американцев в этот день достигнут $12 млрд, что на 6,1% выше, чем годом ранее.

Adobe также прогнозировала, что за два дня после "Черной пятницы" - в субботу и воскресенье, американцы потратят на онлайн-шопинг еще порядка $10 млрд.

В День благодарения (23 ноября) онлайн-покупки американцев составили $5,6 млрд, что на 5,5% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем, сообщила ранее Adobe.

Барби Adobe Adobe Analytics США
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