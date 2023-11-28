Онлайн-продажи в США в киберпонедельник достигли рекордных $12,4 млрд

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный объем онлайн-покупок американцев в киберпонедельник, который в этом году пришелся на 27 ноября, составил рекордные $12,4 млрд, сообщается в отчете Adobe Analytics.

Относительно прошлого года показатель вырос на 9,6%.

Это говорит об устойчивости потребителей в США, несмотря на повышение процентных ставок и высокую инфляцию, отмечает Financial Times.

В пиковый час между 10 и 11 утра (18-19 по московскому времени) онлайн-расходы американцев достигали $15,7 млн в минуту, отмечает издание Barron's.

По данным Adobe, в этом году скидки в определенных категориях достигли рекорда, в том числе на электронику они составляли 31% против 25% в 2022 году. В число наиболее покупаемых товаров вошли конструкторы Lego, видео-консоли Switch от Nintendo и PlayStation 5 от Sony, а также наушники и "умные" часы.

Ранее сообщалось, что онлайн-продажи в "черную пятницу" в США выросли на 7,5% в и также достигли исторического максимума в $9,8 млрд. В субботу и воскресенье американцы потратили еще $10,3 млрд, что на 7,7% выше прошлогоднего показателя.