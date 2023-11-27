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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Поставки мобильных телефонов в КНР в сентябре выросли в 1,6 раза

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Поставки мобильных телефонов в КНР в сентябре выросли в 1,6 раза (на 59%) в годовом исчислении и составили 33,28 млн штук, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при Министерстве промышленности и информатизации страны. Об этом сообщает "Синьхуа".

Китайские бренды продолжали доминировать на рынке: на местных производителей пришлось 24,95 млн телефонов, или 75% поставок.

Продажи телефонов с поддержкой сетей связи нового поколения 5G в сентябре подскочили почти вдвое (на 90,1%) и достигли 28,72 млн.

В сентябре на китайском рынке появилось 42 новые модели телефонов, из них двадцать были с поддержкой 5G.

В январе-сентябре общие поставки телефонов в стране составили 200,47 млн единиц, что на 2,2% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Из них на 5G-телефоны пришлось 161,71 млн, или 80,7% продаж.

Китай 5G Минпром
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