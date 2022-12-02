Поставки мобильных телефонов в КНР в январе-сентябре упали на 21% до 196 млн

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Поставки мобильных телефонов в КНР в январе-сентябре упали на 21,1%, до 196 млн, относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.

Продажи смартфонов с поддержкой сетей связи нового поколения 5G составили 153 млн штук, сократившись на 16,4%. Таким образом, на них пришлось 78,2% общего объема поставок, сообщает China Daily.