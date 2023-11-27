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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Цена золота достигла максимума за шесть месяцев

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цена золота в понедельник преодолела отметку в $2000 за унцию, достигнув максимума за шесть месяцев.

Продолжающийся подъем стоимости драгметалла обусловлен ослаблением доллара США благодаря возросшей уверенности инвесторов в том, что Федеральная резервная система завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает газета Financial Times.

Спотовая стоимость золота поднималась в ходе торгов до $2013,1 за унцию, что является максимумом с мая.

Декабрьские контракты на золото на нью-йоркской бирже Comex по данным на 13:30 по московскому времени торгуются на уровне $2013,4 за унцию.

С начала ноября золото подорожало на 1,5%.

Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре выросли в цене в ходе торгов в понедельник на 1,8%, до $24,79 за унцию - максимума с конца августа. В этом месяце серебро подорожало на 8%.

США Comex
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