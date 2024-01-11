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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Золото дешевеет на данных об ускорении инфляции в США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются вечером в четверг после публикации данных о декабрьской инфляции в США.

Котировки февральских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:40 по Москве опустились на 0,4%, до $2019,5 за тройскую унцию.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в декабре выросли на 3,4% к декабрю 2022 года, сообщило Министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре и превысила средний прогноз рынка, составлявший 3,2%.

После публикации статданных оценка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в марте опустилась до 65% с 70%, пишет Trading Economics.

В результате индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,34%. Укрепление доллара является негативным фактором для сырьевых товаров, включая золото.

Comex CPI США ФРС
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