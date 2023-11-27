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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Путин призвал очень аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой ДКП

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Подходы к проведению мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) в будущем должны быть очень аккуратными, считает президент РФ Владимир Путин.

"Здесь нужно быть очень аккуратными с этой мягкостью", - заявил Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

ВТБ в 2024 году ждет замедления роста банковского сектора и снижения своих доходов на фоне принятых Банком России мер - повышения ставки, ограничения кредитования, в том числе потребительского, отметил Костин.

"Мы понимаем, что это временные меры. И мы рассчитываем на то, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центральный банк скорректирует свою политику и сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже - более мягкой", - сказал глава ВТБ.

Владимир Путин ВТБ Андрей Костин
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