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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

МТС-банк пытается в суде взыскать 10,1 млрд рублей с корейского Kookmin Bank

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 10,1 млрд рублей с корейского Kookmin Bank, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

МТС-банк также подал иск к другому корейскому банку - KEB Hana Bank, размер требований не указан.

В конце февраля этого года МТС-банк вошел в санкционные списки США и Великобритании. Ограничения требуют от третьих лиц в этих странах, включая банки, замораживать или блокировать активы МТС-банка или иным образом блокировать расчеты, направляемые в МТС-банк или им в адрес своих контрагентов.

В отчетности АФК "Система", которой через МТС принадлежат акции банка, оценивала стоимость его заблокированных активов в 9,6 млрд рублей. После попадания под санкции он не может распоряжаться некоторыми активами, включая остатками на ностро-счетах группы в Южной Корее. Банк подал заявку на получение лицензии, которая позволит перевести остатки по данным счетам в российскую юрисдикцию, вероятность получения такой лицензии оценивается как высокая, говорилось в отчетности АФК "Система".

Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет АФК "Система".

МТС-банк Kookmin Bank
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