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Акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о дроблении акций

Акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о дроблении акций
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "МТС-банк" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций кредитной организации. Как сообщил банк, собрание состоится в форме заочного голосования 27 февраля.

Сейчас у акций МТС-банка достаточно крупный номинал. Уставный капитал кредитной организации составляет 15,015 млрд рублей и разделен на 30 029 000 обыкновенных акций по 500 рублей каждая и 600 привилегированных акций тем же номиналом.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с планами банка, дробление связано с технической подготовкой МТС банка к потенциальному первичному размещению акций.

"Банк хочет предусмотреть техническую возможность дробления акций на случай возможного IPO при благоприятных рыночных условиях. Точные сроки и размер предполагаемой сделки будут зависеть от ситуации на рынке и решения МТС", - сказал источник, добавив, что финальное решение о дроблении акций пока не принято, его будут принимать акционеры банка.

По его словам, сделка будет предусматривать выпуск новых акций, "МТС" продавать акции не будет.

"Банк показывает сильные темпы роста и может активно расти и увеличивать долю рынка дальше за счет как клиентской базы "МТС", так и внешних клиентов. Поэтому IPO нужно для привлечения капитала и формирования позитивной инвестиционной истории", - заявил собеседник агентства.

МТС-банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании "МТС", 42,085% которой владеет АФК "Система".

В третьем квартале 2023 года МТС-банк увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, до рекордных 5,1 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 10,9 млрд рублей против 1,6 млрд рублей за тот же период предыдущего года.

Кредитный портфель банка на конец сентября составил 313,6 млрд рублей, показав прирост с начала года на 23%. Его клиентами являются 3,1 млн человек.

МТС-банк МТС АФК Система
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