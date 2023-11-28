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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

RWE инвестирует в возобновляемую энергетику до 2030 года 55 млрд евро

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания RWE AG сообщила, что планирует инвестировать в технологии "зеленой" энергетики 55 млрд евро в период до 2030 года.

Более половины этих инвестиций придется на проекты в Европе, включая 11 млрд евро - в Германии.

Благодаря вложениям объем мощностей по генерированию электроэнергии из возобновляемых источников на конец 2030 года превысит 65 гигаватт, полагает руководство RWE.

Компания рассчитывает увеличить мощность ветроустановок на суше до 14 ГВт к 2030 году против текущих 8,6 ГВт, солнечных панелей - до 16 ГВт с 3,9 ГВт. Мощность офшорных ветровых установок, как ожидается, повысится до 10 ГВт с 3,3 ГВт.

Руководство прогнозирует среднегодовые темпы роста скорректированной EBITDA в 14% в ближайшие семь лет, до более 9 млрд евро в 2030 году. Скорректированная чистая прибыль, как ожидается, будет расти в среднем на 12% в год и составит 3 млрд евро.

За 2023 год RWE намерена выплатить дивиденды в размере 1 евро на акцию, в 2024 году показатель, как ожидается, увеличится до 1,1 евро. Руководство компании намерено увеличивать дивиденды ежегодно на 5-10%.

Акции RWE дорожают на 4% на торгах во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 4,1%, до 28,48 млрд евро.

RWE Германия
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