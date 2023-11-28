Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за девять месяцев выросла в 2,1 раза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО за девять месяцев выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 367,9 млрд руб. (+21,6%).

EBITDA увеличилась на 38,4%, до 105,2 млрд руб.

Положительная динамика основных финансовых показателей, главным образом, отражает индексацию тарифов на Дальнем Востоке в 2023 г., частично компенсировавших рост экономически обоснованных затрат в прошлые периоды, говорится в сообщении "РусГидро".

По итогам III квартала 2023 г. чистая прибыль "РусГидро" составила 9,1 млрд руб. против убытка 3,3 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21,9%, до 107,2 млрд руб. EBITDA - 26,8 млрд руб. (+79,9%).

На конец сентября 2023 г. заемные средства "РусГидро" оценивались в 316,9 млрд руб.

Стоимость беспоставочного форварда перед ВТБ составила 6,2 млрд руб.

На счетах компании хранилось 25,1 млрд руб.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,4х на конец отчетного периода, говорится в сообщении "РусГидро".

Капзатраты за девять месяцев 2023 г. выросли в 2,2 раза, до 128,6 млрд руб.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец марта 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.