Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ в 2023 году выросла на 25,7%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2023 году выросла на 25,7% по сравнению с 2022 годом, до 32,67 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 216,83 млрд рублей (+8,6%).

Заемные средства "РусГидро" по итогам 2023 г. зафиксированы на уровне 310,48 млрд руб.

На счетах компании на конец 2023 г. хранилось 9,8 млрд руб.

Капзатраты "РусГидро" достигли 111,21 млрд руб. против 53,05 млрд руб. годом ранее. Еще 17,77 млрд руб. (против 5,31 млрд руб. годом ранее) компания потратила на приобретение акций (долей) других организаций.

В 2023 г. "РусГидро" досрочно выплатила 346 млн руб. налога на сверхприбыль.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.