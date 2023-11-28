Эксперты "СовЭкон" дали первый прогноз сбора пшеницы в 2024 году на уровне 89,8 млн т

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" опубликовала свой первый прогноз урожая пшеницы в РФ на 2024 год, в соответствии с которым сбор этого зерна может снизиться до 89,8 млн тонн с оцениваемых на этот год 91,5 млн тонн.

"Ожидается, что предуборочные площади пшеницы сократятся до 29,5 млн га с 29,8 млн га в этом году. Средняя урожайность прогнозируется на уровне 3,04 т/га против 3,07 т/га соответственно", - говорится в сообщении компании.

Снижение прогноза урожайности связано в том числе с ожидаемым уменьшением использования сельхозресурсов, поскольку аграрии будут существенно сокращать затраты на фоне снижения рентабельности, отмечают эксперты.

Как считает генеральный директор "СовЭкона" Андрей Сизов, процитированный в сообщении, несмотря на снижение, урожай 2024 года может быть значительно выше среднего показателя за пять лет – 86,4 млн тонн. Высокие запасы могут позволить РФ остаться крупнейшим мировым экспортером пшеницы в 2024/2025 году, "если не увидим каких-либо дополнительных ограничений и/или аномальных погодных условий в течение следующих шести месяцев", отметил он.

Оценки "СовЭкона" основаны на площади, контролируемой РФ по состоянию на начало 2022 года.