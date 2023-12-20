"СовЭкон" повысил на 1,5 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила оценку урожая пшеницы в России в 2024 году на 1,5 млн тонн, до 91,3 млн тонн.

Как говорится в ее сообщении, новый прогноз близок к оценке текущего года - 91,7 млн тонн. "Прогноз был повышен на фоне улучшения погодных условий для выращивания озимых в большинстве регионов. В последние 30 дней выпало 120-150% от нормы осадков, что повысило влагообеспеченность посевов на юге и создало достаточный снежный покров в других регионах, - сообщает компания. - Состояние озимых превышает средние значения".

Сославшись на данные Гидрометцентра, "СовЭкон" сообшил, что доля озимых в плохом состоянии на конец ноября составила 4% против 8% в среднем за пять лет. "Вероятно, в последние несколько недель состояние могло дополнительно улучшиться на фоне благоприятной погоды. В ближайшие две недели погодные модели прогнозируют обильные осадки и температуру на несколько градусов выше средней в большинстве регионов выращивания озимых", - отмечают эксперты.

По их мнению, при отсутствии погодных аномалий виды на новый урожай остаются хорошими, что может начать оказывать давление на мировые цены к концу первого квартала следующего года.