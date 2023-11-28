Рынок акций РФ завершил день ростом индекса МосБиржи к 3200п на ослаблении рубля

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций РФ во вторник вслед за мировыми фондовыми площадками сменилось вечером отскоком вверх вслед за нефтью (Brent превысила $81 за баррель), индекс МосБиржи отыграл все дневные потери и вышел в "плюс" на фоне ослабления рубля после завершения налогового периода. Лидерами роста выступили бумаги Polymetal (+10,9%), "Роснефти" и подорожавшие на отчете за девять месяцев бумаги "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3196,36 пункта (+0,2%, утром индекс опускался ниже 3160 пунктов), индекс РТС - 1128,61 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 вырос до 89,26 рубля (+0,46 рубля), минимум сессии составил 88,54 руб. за доллар.

Акции Polymetal выросли до 514,6 рубля, прибавив с начала недели 30% - тем самым бумаги отыграли большую часть падения в минувшие четверг-пятницу (откат в конце прошлой недели на новостях об обмене бумаг начался с уровня 559,4 рубля).

Также подорожали во вторник акции "Роснефти" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +2,1% "префы"), "Газпрома" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО за девять месяцев выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 367,9 млрд руб. (+21,6%). EBITDA увеличилась на 38,4%, до 105,2 млрд руб.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,9%), ОК "Русал" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,3%), ВТБ (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), Сбербанка (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, большую часть дня рубль выглядел сильным, однако ближе к вечеру начал сдавать позиции. В свою очередь котировки Brent после утренней просадки вернулись к росту и закрепились чуть выше $81 за баррель. На фоне благоприятствующих изменений конъюнктуры индекс МосБиржи сумел компенсировать дневные потери.

Внешний фон был смешанным: китайские биржевые индексы подросли, европейские площадки торговались в основном в небольшом "минусе". В середине недели пройдет заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. В США будут опубликованы важные статданные, в том числе вторая оценка ВВП за третий квартал и недельные изменения запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Кроме того, инвесторы обратят внимание на "Бежевую книгу" ФРС (отчет, дающий общее представление об экономических тенденциях и проблемах в США); "Аэрофлот", "Роснефть" и "Башнефть" в среду раскроют финрезультаты по МСФО за третий квартал.

"Краткосрочно вектор движения рынка может зависеть от ценовой ситуации в нефти, динамики курса рубля, корпоративных новостей. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 ноября - 3150-3250 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, тон торгам на российском рынке во вторник задавала неопределенность - активность покупателей сдерживали неопределенные перспективы, связанные с заседанием ОПЕК+ 30 ноября по вопросу квот на добычу.

В лидерах роста второй день подряд выступили расписки группы Polymetal, так как опасения инвесторов относительно рисков обмена бумаг группы на акции казахстанского головного общества не реализовались. Нефть марки Brent превысила $81 за баррель на ожиданиях дополнительного сокращения лимитов добычи в рамках сделки ОПЕК+. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 29 ноября - диапазон 3100-3200 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи вновь отступил от локальных минимумов и вышел в "плюс" благодаря покупкам в отдельных акциях и динамике рубля.

Акции Polymetal продолжили восстановление от локальных минимумов и превысили отметку 500 руб. Страхи делистинга бумаг с Мосбиржи после редомициляции в Казахстан, судя по всему, развеиваются. "РусГидро" во вторник представила финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,1 раза. Акции "Аэрофлота" снизились, несмотря на в целом позитивные ожидания от выходящей в среду финансовой отчетности за III квартал по МСФО.

Зарубежные фондовые площадки во вторник вновь не показали значительных изменений, оставаясь в ожидании дополнительных экономических сигналов по ходу недели. Цены на золото выросли до уровней мая на фоне мировой экономической и геополитической неопределенности. Закрепление золота выше сопротивления $2020 за унцию позволит ожидать движения в район $2035, $2060 и $2090 за унцию. Индексы МосБиржи и РТС сохранили поддержки 3190 и 1120 пунктов, от которых будет зависеть как минимум краткосрочное направление движения рынка. В рублевом сегменте, очевидно, нет уверенности в обоснованности дальнейших продаж: индекс МосБиржи в ноябре уже второй раз отступает от важной поддержки, отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, под давлением продаж остаются акции крупнейших банков, которым прогнозируют снижение прибыли в 2024 году. Акции золотодобывающих компаний пользуются спросом на фоне роста котировок золота, которые находятся на полугодовом максимуме. При этом в бумагах Polymetal идет восстановительный рост на ожиданиях, что после обмена акций их стоимость в Казахстане также возрастет, так как компания сможет вернуться к выплате дивидендов.

Fix Price (+1,3%) подтвердила, что планирует сохранить все свои листинги, включая глобальные депозитарные расписки (ГДР) и листинг на Лондонской фондовой бирже, Мосбирже и международной бирже Астаны после предлагаемой редомициляции. Выкупа каких-либо бумаг не планируется, а вопрос выплаты дивидендов всем акционерам, с учетом регуляторной среды, прорабатывается, отмечает аналитик.

В Европе некоторый пессимизм на рынок принесли заявления представителей ЕЦБ. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что регулятор может вновь повысить ставку, если ожидания по инфляции ухудшатся. При этом также не стоит торопиться со снижением ставки после столь быстрого ее повышения. Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард также остудила слишком оптимистичные ожидания, сообщив, что работа регулятора по сдерживанию инфляции еще не закончилась. На фоне этих заявлений оценка вероятности снижения ставки ЕЦБ в апреле на 25 б.п. упала до 45% с 90%.

Нефть во вторник умеренно подросла. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на текущей неделе нет запланированных звонков между президентом РФ и руководителем Саудовской Аравии. Он также напомнил, что российская сторона традиционно воздерживается от каких-либо заявлений перед совещанием ОПЕК+. Соответственно, контакты осуществляются в этом формате. Также поддержку нефти обеспечивают сообщения о существенном сокращении добычи в Казахстане, а также ожиданиях относительно сокращения запасов в США, полагает Кочетков.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,01-0,4%), но плюсуют США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,3%).

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре снизился до минимальных с мая 97,2 пункта по сравнению с 98,1 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник Банк Кореи. Индикатор снижается четвертый месяц подряд.

В среду станет известна вторая оценка динамики ВВП США в III квартале, а в четверг - октябрьское значение индекса PCE Core - ключевого индикатора, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены умеренно растут после снижения днем ранее.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $81,54 за баррель (+1,9% и -0,7% в понедельник), январская цена WTI - $76,42 за баррель (+2,1% и -0,9% накануне).

В центре внимания участников рынка остается встреча министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Она была перенесена с 26 ноября, как пишут СМИ, из-за разногласий внутри группы.

Участники рынка видят 68%-ную вероятность того, что ОПЕК не станет менять целевые показатели добычи на ближайшем заседании, и 25%-ный шанс, что добыча будет повышена, по данным инструмента OPEC Watch Tool от CME Group.

Тем временем, советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов сообщил во вторник, что добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана сокращена на 56%. Как сообщалось накануне, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными метеоусловиями, прием нефти в систему ограничен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (+24,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+14,1% и +24,2% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+12,6%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+10,4%), "Якутскэнерго" (+10,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+9,9%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+9,9% и +10,1% "префы"), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+9,9%), ПАО "ТНС энерго" (+9,3%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+5,7%) в июле-сентябре 2023 года получило чистую прибыль в размере 3,2 млрд рублей, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+1,9%) по МСФО в третьем квартале этого года достигла 1,69 млрд руб., что в 3,5 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Как сообщается в отчетности компании, показатель EBITDA за квартал составил 6,77 млрд руб. Это на 37,6% больше аналогичного показателя за III квартал 2022 года.

Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" (+1,6%) по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 359 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Валовая прибыль составила 29,3 млрд рублей, прибыль от продаж - почти 18 млрд рублей. При этом компания зафиксировала чистый убыток по РСБУ в размере 8,6 млрд рублей. Сравнительные показатели за аналогичный период 2022 года ТМК не публикует.

Подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-6,9%), "ИК Русс-инвест" (-5,8%), ПАО "Арсагера" (-4,1%), ПАО "ЮТэйр" (-3,8%), ПАО "РБК" (-3,8%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-3,6%), ПАО "Центральный телеграф" (-3,6%), бумаги ПАО "Павловский автобус" (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,63 млрд рублей (из них 11,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,9 млрд рублей на бумаги Polymetal и 2,62 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").