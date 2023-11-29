ВС РФ решил, что банки не вправе устанавливать для клиентов заградительные тарифы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Кредитные организации не должны вводить заградительные комиссии для клиентов, которые в силу значительности размера препятствуют совершению экономически обоснованных операций по счетам, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такую позицию, согласно картотеке суда, его коллегия по экономическим спорам (СКЭС) озвучила по итогам рассмотрения тяжбы воронежского инжинирингового ООО "Инвестком" с банком ВТБ. Эта компания стала клиентом госбанка в 2009 году, договор банковского счета позволял кредитной организации пересматривать в одностороннем порядке тарифы за услуги с обязательной их публикацией не позднее чем за 10 рабочих дней до введения. Комиссии по условиям договора банк вправе списывать со счета клиента в безакцептном порядке.

В декабре 2021 года "Инвестком", единственным владельцем и руководителем которого является Владимир Березняков, отправил 13,33 млн рублей на счет Эльвиры Березняковой с назначением "предоставление средств по договору процентного займа". Для компании это была значительная сумма: ее выручка по итогам 2021 года составила 26,83 млн рублей, а чистая прибыль - 12,22 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

За исполнение этой операции ВТБ списал со счета клиента комиссию в 1,33 млн рублей. Банк руководствовался действовавшими на тот момент тарифами, в соответствии с которыми при переводе со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц в сторонних российских банках сумм свыше 5 млн рублей взимается комиссия в 10%.

"Инвестком" безуспешно пытался возражать против взимания такой суммы в переписке с банком, а затем в судах, требуя взыскать с банка неосновательное обогащение. Суды трех инстанций не приняли довод компании о том, что банк установил, по сути, "заградительную комиссию". Они исходили из того, что комиссия за проведение операции по переводу денежных средств со счета юридического лица на счет физического лица, открытый в другом банке, введена банком "с учетом рыночных предложений банков-конкурентов по аналогичным операциям".

Однако коллегия по экономическим спорам ВС РФ, куда пожаловался "Инвестком", с итогами рассмотрения спора не согласилась. Она подтвердила право банков на одностороннее изменение условий за расчетно-кассовое обслуживание, но одновременно подчеркнула, что, делая это, банки не должны "подрывать ожидания клиентов" по сохранению у них возможности беспрепятственного распоряжения своим имуществом, в том числе путем совершения законных операций по перечислению денежных средств другим лицам.

"Кредитная организация не должна вводить комиссионное вознаграждение, которое в силу значительности своего размера начинает препятствовать совершению клиентами банка экономически обоснованных операций по счетам, то есть приобретает заградительный характер", - заявила СКЭС ВС РФ.

По мнению коллегии, оспариваемая компанией комиссия "имеет очевидные признаки введенного в одностороннем порядке заградительного тарифа". Но нижестоящие суды не проверили доводы компании о несоблюдении банком требований разумности и добросовестности при установлении в одностороннем порядке спорного тарифа. При новом рассмотрении спора судам предстоит исправить этот недочет - СКЭС ВС РФ отправила дело на новое рассмотрение.