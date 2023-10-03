Верховный суд изучит комиссии банков на переводы средств в другие банки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России определит, вправе ли банк установить для юридических лиц существенно более высокую комиссию за перевод средств на счета физлиц в сторонних кредитных организациях.

Такой вопрос, согласно картотеке суда, коллегия ВС по экономическим спорам (СКЭС) будет изучать на примере тяжбы воронежского инжинирингового ООО "Инвестком" с банком ВТБ. Эта компания стала клиентом госбанка в 2009 году, заключив договор банковского счета. В соответствии с его условиями кредитная организация взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, которые вправе пересматривать в одностороннем порядке с обязательной их публикацией не позднее чем за 10 рабочих дней до введения. Эти комиссии по условиям договора банк вправе списывать со счета клиента в безакцептном порядке.

В декабре 2021 года "Инвестком", единственным владельцем и руководителем которого является Владимир Березняков, отправил 13,33 млн рублей на счет Эльвиры Березняковой с назначением "предоставление средств по договору процентного займа". Это был солидный для компании платеж, но подъемный: ее выручка по итогам 2021 года составила 26,83 млн рублей, а чистая прибыль - 12,22 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

За исполнение этой операции ВТБ списал со счета клиента комиссию в 1,33 млн рублей. Банк руководствовался действовавшими на тот момент тарифами, в соответствии с которыми при переводе со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц в сторонних российских банках сумм свыше 5 млн рублей взимается комиссия в 10%.

"Инвестком" безуспешно пытался возражать против взимания такой суммы в переписке с банком, а затем обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском о взыскании неосновательного обогащения - так компания трактовала списание средств.

Первый аргумент истца был не особо убедительным: компания ссылалась на то, что о размерах комиссий банк ее не информировал. Суд однако констатировал, что никаких нарушений со стороны банка не было. Договор банковского счета позволял банку менять тарифы в одностороннем порядке, сведения о действующих тарифах были размещены на сайте банка и в отделениях.

Не согласился суд и с доводом компании о том, что банк установил, по сути, "заградительную комиссию". "Комиссия за проведение операции по переводу денежных средств со счета юридического лица на счет физического лица, открытый в другом банке, введена Банком ВТБ (ПАО) с учетом рыночных предложений банков-конкурентов по аналогичным операциям", - написано в решении со ссылкой на пояснения банка. Также суд принял во внимание довод ВТБ, что "в себестоимость услуги по проведению платежей в пользу физических лиц учтены, в числе прочего, фонд оплаты труда, административно-хозяйственные расходы и иные расходы банка".

Апелляция и кассация оставили решение, принятое в пользу банка, в силе. Однако "Инвестком" теперь пытается оспорить его в Верховном суде. В жалобе компания настаивает, что установление повышенных комиссий при совершении клиентами отдельных видов операций "носит явно обременительный характер, существенно нарушающий баланс интересов сторон и противоречащий существу действующего правового регулирования".

Компания обращает внимание, что при предоставлении аналогичной услуги в виде перевода средств в ряде случаев взымается комиссия от шести до 35 рублей. "Взимание банком комиссии в размере, который превышает в 38 000 раз тариф за аналогичную банковскую операцию, по мнению общества, не имеет разумного экономического обоснования и является со стороны банка злоупотреблением своим правом", - настаивает компания.

Эти доводы судья ВС Татьяна Завьялова сочла достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС. Заседание назначено на 15 ноября.