Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,3% и снижением МосБиржи на 0,1%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и растущей нефти (Brent поднялась в район $82 за баррель); индекс РТС за минуту торгов прибавил 0,3%, индекс МосБиржи просел на 0,1% на фоне укрепления рубля. Во "втором эшелоне" выросли акции "Сегежи Групп", потеряли в цене акции "Инарктики" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3192,94 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1132,49 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 88,79 рубля (-0,66 рубля).

Подешевели акции "Московской биржи" (-1,2%), "Газпрома" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,6%), OZON (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,5%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,1% "префы"), "АЛРОСА" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Акции "Сегежа Групп" выросли до 4,357 рубля (+10,6%) - уровня 2-недельной давности. Накануне вечером компания сообщила на ленте раскрытия о займе у АФК "Система" 7,7 млрд рублей сроком на три года для финансирования текущей деятельности.

Просели акции ПАО "Инарктика" (-2,6%, до 915,5 рубля) на новостях, что SPO ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ может пройти по нижней границе первоначального ценового диапазона - 900 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 руб. за одну акцию, сообщила компания в пресс-релизе. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 29 ноября, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, отмечено в сообщении.

Также просели акции ПАО "Софтлайн" (-2,7%, до 148,76 рубля) на новостях, что компания в рамках SPO предложит до 25 млн акций, или около 8% УК, ценовой диапазон - 140-149,84 руб. за штуку.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3170-3215 пунктов. Общая картина по рынку акций не меняется, однако рост накануне вечером внушает оптимизм, что индекс МосБиржи все же сможет удержаться от сильного снижения. Есть надежда, что акции Сбербанка в среду смогут подрасти, что должно поддержать рынок.

Накануне ростом отметились акции "Сургутнефтегаза" на ожиданиях публикации отчетности в ближайшие дни. Акции "Роснефти" вновь поднялись выше своей 20-дневной средней. Также можно отметить рост акций "Сегежи Групп" - во время вечерней сессии во вторник появилась информация о том, что компания получила займ от структуры АФК "Система" в размере 7,7 млрд руб. Учитывая сильную перепроданность акций "Сегежи" ранее, данная новость спровоцировала бурный рост бумаг, так как риски допэмиссии, чего опасались инвесторы, на данный момент заметно снизились, отметил Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ в среду может попытаться продолжить отскок вверх за счет растущей нефти.

В четверг состоится заседание ОПЕК+, на котором, по слухам, могут быть приняты решения об общем снижении добычи. Поэтому в преддверии саммита многие стали прикрывать "шорты" по нефти, что и вызвало ее небольшой рост. В течение дня не исключены сильные и краткосрочные движения котировок "черного золота", если будет появляться какая-то информация относительно готовящихся решений ОПЕК.

Для акций Сбербанка уровнем поддержки выступает отметка 280 рублей. Весь рынок желает увидеть акции Сбера по 300 рублей уже в этом году, и, скорее всего, эти ожидания оправдаются. Но нужно быть готовым, что на какое-то время бумага может лечь в боковик с границами 280-287 руб., считает эксперт.

"В целом среднесрочная картина по индексу МосБиржи остается неизменной - индикатор остается в коридоре 3150-3250 пунктов. Пока не видим причин для выхода из него", - полагает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили сессию ростом на 0,1-0,3% на заявлениях представителей Федеральной резервной системы.

Дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - заявил один из самых "ястребиных" руководителей Федрезерва. При этом Уоллер отметил, что, несмотря на обнадеживающие признаки, пока еще слишком рано говорить окончательно о том, что ФРС закончила цикл подъема процентных ставок.

Другой член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала, что "воодушевлена первыми сигналами ослабления экономической активности в четвертом квартале". Но, добавила она, "инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить, будет ли ее замедление устойчивым".

Тем временем, индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре увеличился до 102 пунктов. Согласно пересмотренным данным, в октябре индикатор находился на отметке 99,1 пункта, а не 102,6 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 101 пункта с объявленного прежде октябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,3%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Японский Nikkei 225 опускается третью сессию подряд, гонконгский Hang Seng - четвертую. Инвесторы продолжают фиксировать прибыли после уверенного подъема азиатских рынков с начала ноября, отмечает Trading Economics.

Член совета управляющих Банка Японии Сэйдзи Адачи заявил в среду, что центробанку пока все еще слишком рано обсуждать ужесточение денежно-кредитной политики несмотря на ряд позитивных сигналов в динамике потребительских цен.

"На данном этапе целесообразно терпеливо сохранять политику монетарного стимулирования", - сказал Адачи, слова которого приводит Market Watch.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ряд важных статданных, включая отчеты о розничных продажах, промпроизводстве и безработице в Японии, а также индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+ 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $81,75 за баррель (+0,1% и +2,1% накануне), январская цена WTI - $76,6 за баррель (+0,3% и +2,1% во вторник).

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится в четверг в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября.

Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы в Штатах снизились на 817 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.