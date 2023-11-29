SPO "Инарктики" может пройти по нижней границе ценового диапазона

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - SPO ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, может пройти по нижней границе первоначального ценового диапазона.

"Компания уточняет ценовой ориентир размещения на уровне 900 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 руб. за одну акцию", - говорится в пресс-релизе компании.

Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 29 ноября, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, отмечено в сообщении.

"Инарктика" объявила SPO на Московской бирже на минувшей неделе. В рамках размещения продающие акционеры - ООО "Инарктика Северо-Запад" и АО "ИГС Инвест" - предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн штук, что составляет около 4% уставного капитала.

Первая из этих организаций - "дочка" самой компании, "ИГС Инвест" принадлежит гендиректору "Инарктики" Илье Соснову. Как распределяется продаваемый объем между квазиказначейским пакетом и пакетом Соснова, в сообщении не указывалось. "Интерфаксу" в компании заявили, что пропорция будет определена по результатам сбора книги заявок. Реинвестирование в компанию средств, которые получит от SPO "ИГС Инвест", через механизм последующей допэмиссии акций не предусматривается.

В результате SPO доля акций в свободном обращении должна составить не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.

Объем привлечения в случае размещения по нижней границе составит около 3 млрд рублей.

Инвесторы получат право через полгода после сделки приобрести одну дополнительную акцию по цене вторичного размещения за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. Брокером продающих акционеров выступает инвестбанк "Синара".

Компания рассчитывает, что SPO позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций "Инарктики" в базу расчета основного индекса Московской биржи, отмечается в пресс-релизе.

Уставный капитал компании разделен на 87 млн 876 тыс. 649 акций номиналом 100 рублей. Основными владельцами компании (по 24,9%) являются Соснов и ООО "УК "Свиньин и партнеры", 22% принадлежит Максиму Воробьеву.

Компания ежеквартально выплачивает дивиденды. В конце октября совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Общая сумма составит 1,669 млрд рублей. По итогам первого квартала компания выплатила 16 рублей на акцию (1,406 млрд рублей), полугодия - 10 рублей (878,766 млн рублей).

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Выручка компании за 9 месяцев этого года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.