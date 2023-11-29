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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

ЦБ посоветовал не ждать снижения цен на жилье, пока действуют льготные программы ипотеки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предупредил, что пока действуют льготные программы ипотеки, снижения цен на жилье ждать не стоит.

"Цены на первичке где-то на 40% выше, чем на вторичку. Частично это оправдано, потому что качество жилья повыше, оно более новое. Но эта разница сильно выросла: то есть если раньше несколько лет назад она была 10-15%, то сейчас она около 40%. Завышение получается где-то 20-25%. Стоит ли ждать снижения? Пока действуют широкомасштабные льготные программы, которые и разгоняют цены, пока нет", - заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на вебинаре Fintrack.

"Если в какой-то момент, мы за это тоже ратуем, чтобы программы были более селективные и помогали тем, кто действительно нуждается, а не тем, кто сам может купить, тогда, наверное, цены могут припасть, это будет хорошо для рынка", - сказал он, добавив при этом, что на сильное падение цен рассчитывать не стоит.

Александр Данилов ЦБ РФ Банк России
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