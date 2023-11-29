РФ за 10 месяцев экспортировала шоколадных кондитерских изделий на $600 млн

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года отправила на экспорт шоколадных кондитерских изделий почти на $600 млн. Об этом сообщил замруководителя центра "Агроэкспорт" Андрей Кучеров на круглом столе в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в ЮАР, организованной "Агроэкспортом" и Минсельхозом РФ.

"РФ активно развивает экспорт кондитерских изделий. За 10 месяцев этого года экспорт шоколадных кондитерских изделий составил почти $600 млн", - сказал он, не приведя динамику этого показателя.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Агроэкспорте", рост составил 8,5%.

Как сообщается в подготовленном накануне миссии обзоре по ЮАР, в 2022 году республика импортировала 129,1 тыс. тонн кондитерских изделий на $296,7 млн, что соответственно на 5,6% и 13,5% больше, чем в 2021 году. В структуре импорта наибольшую долю занимают шоколадные кондитерские изделия, на которые пришлось 40% ($118,8 млн) поставок. На долю мучных и сахаристых кондитерских изделий пришлось 34,6% и 25,4% соответственно.

Как заявил на круглом столе директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору компании "Технологии доверия" Константин Тихомиров, на африканском рынке существует хороший спрос на кондитерские изделия, в том числе на шоколадные плитки и батончики. Причем эта продукция становится полезным перекусом и предметом импульсивных покупок. "Поставщики смотрят на то, чтобы предлагать более обогащенные полезными ингредиентами продукты", - сказал он.

Как сообщалось, в 2022 году РФ экспортировала кондитерских изделий на $1,63 млрд против $1,64 млрд в 2021 году. Из этой суммы 46% пришлось на шоколадные кондитерские изделия ($751,5 млн против $872,1 млн в 2021 году).