Доля дружественных стран в экспорте продукции российского АПК достигла 87%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Доля дружественных стран в экспорте продукции российского АПК в 2023 году достигла 87%, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на стратегической сессии "Российский агроэкспорт 2023-2024: тренды, вызовы и новые возможности". Сессия организована центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"Мы изначально при планировании федерального проекта "Экспорт продукции АПК" ориентировались на рынки стран Азии, Африки, Ближнего Востока и постсоветского пространства в качестве приоритетных для развития нашего аграрного экспорта. Поэтому нам не потребовалось серьезно менять свою стратегию или перестраивать экспортные потоки. В результате экспорт в дружественные нам страны в этом году достиг уже 87% от общего объема экспорта. Эти быстрорастущие продовольственные рынки с динамичной экономикой и увеличивающимся населением и в ближайшие годы будут выступать драйверами мирового продовольственного рынка", - уверен он.

По его словам, росту поставок сельхозпродукции за рубеж и открытию новых рынков сбыта способствует реализация федерального проекта "Экспорт продукции АПК". "За последние пять лет экспорт зерновых увеличился на 79%, продукции масложировой отрасли - почти в три раза, рыбы и морепродуктов - на 33%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 55%, мясной продукции - в 4,4 раза, молочной - почти в 1,5 раза", - сообщил замминистра.

Кроме того, начались поставки пшеницы в Алжир и Саудовскую Аравию, свинины - во Вьетнам, мяса птицы - в Китай и страны Персидского залива.

"Сегодня Россия - ведущий поставщик подсолнечного масла в Китай и Индию, занимает лидирующее положение на мировом рынке рапсового масла и мороженой рыбы. Существенно расширена география поставок кондитерских изделий, стартовал экспорт сухой молочной продукции", - сказал он.

По словам Левина, дальнейшее развитие экспорта будет связано не только с выходом на новые рынки, но с укреплением позиций российских компаний в тех странах, которые уже познакомились с российским продовольствием. "Это потребует от наших экспортеров адаптации как бизнес-процессов, так и экспортных продуктов под эти требования и активизации работы в ключевых странах-покупателях", - полагает он.

Напомнив, что федеральный проект рассчитан на период до 2024 года, Левин заявил, что Минсельхоз сегодня думает над тем, "как сохранить и развить позитивную динамику на период уже после 2024 года - до 2030 года и далее".