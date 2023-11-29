Инфляция в Германии в ноябре обновила минимум с июня 2021 года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре увеличились на 2,3% в годовом выражении, согласно предварительным данным Федерального статистического управления страны.

Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 3% в октябре и обновила минимум с июня 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали ослабление роста цен до 2,7%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в ноябре упали на 0,7% относительно предыдущего месяца. В октябре они снизились на 0,2%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в прошлом месяце увеличились на 3,2% в годовом выражении (минимальный рост также с июня 2021 года) и уменьшились на 0,4% в помесячном. Для сравнения, в октябре первый показатель поднялся на 3,8%, второй - не изменился.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) замедлилась до 3,8% в годовом исчислении с 4,3% в октябре. Это минимальные темпы подъема с августа 2022 года.

Продукты питания в ноябре подорожали на 5,5%, стоимость услуг увеличилась на 3,4%. При этом цены на энергоносители упали на 4,5%.