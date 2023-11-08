Инфляция в Германии в октябре замедлилась до минимума за 2 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 3% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательных данных Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 4,3% в сентябре и обновила минимум с июня 2021 года.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.