"Соллерс" планирует локализовать компоненты систем безопасности на площадке УАЗ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие группы "Соллерс" в Ульяновской области – ООО "Компоненты Системы Безопасности" (КСБ) – в ближайшие два года намерено локализовать производство подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой безопасности, инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба "Соллерса", соответствующее соглашение подписали в среду на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор Ульяновской области Алексей Русских и гендиректор КСБ Михаил Нога. "Соллерс" обязался создать новые мощности по производству критически важных для российского автопрома компонентов систем пассивной безопасности на территории индустриального парка УАЗ в срок до 2026 г.

"Это уникальный проект для отечественного автопрома, прежде всего, с точки зрения локализации компонентов, которые мы собираемся производить. Уровень локализации продукции будет очень высоким, включая локализацию магниевых сплавов, до этого их в России еще никто не делал. Производство планируем запустить уже в первом квартале 2025 года", - цитирует пресс-служба "Соллерса" гендиректора группы Николая Соболева, который присутствовал на подписании.

В ходе встречи с губернатором Ульяновской области на полях форума-выставки "Россия" Соболев отметил, что локализуемые магниевые сплавы уже прошли валидацию у китайских технологических партнеров.

"Это комплексный проект, который в первую очередь ориентирован на спрос со стороны предприятий группы "Соллерс". Но и для тех крупных российских автопроизводителей, которые заинтересованы в локализации систем безопасности, мы также будем готовы поставлять нашу продукцию", - сказал Соболев, общаясь с главой региона.

Губернатор со своей стороны отметил, что развитие площадки индустриального парка УАЗ позитивно скажется на социальной и экономической активности Ульяновской области.

"Инвестиции компании только на первом этапе составят 1,5 млрд рублей. Предприятие будет поставлять продукцию на ряд автомобильных заводов, которые уже работают, а также будут локализовываться в России. Со стороны региона мы окажем всю необходимую помощь инвестору в обеспечении мерами государственной поддержки и предпримем все необходимые усилия для оперативного решения вопросов при реализации инвестиционного проекта", - приводит пресс-служба "Соллерса" слова главы региона.

ООО "Компоненты Системы Безопасности" (КСБ) зарегистрировано в Ульяновске в конце сентября с уставным капиталом 1 млн руб. Компания на 100% принадлежит ПАО "Соллерс", в периметр ее деятельности войдет производство компонентов систем пассивной безопасности, а также развитие соответствующих инжиниринговых компетенций.