Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

"Соллерс" планирует локализовать компоненты систем безопасности на площадке УАЗ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие группы "Соллерс" в Ульяновской области – ООО "Компоненты Системы Безопасности" (КСБ) – в ближайшие два года намерено локализовать производство подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой безопасности, инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба "Соллерса", соответствующее соглашение подписали в среду на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор Ульяновской области Алексей Русских и гендиректор КСБ Михаил Нога. "Соллерс" обязался создать новые мощности по производству критически важных для российского автопрома компонентов систем пассивной безопасности на территории индустриального парка УАЗ в срок до 2026 г.

"Это уникальный проект для отечественного автопрома, прежде всего, с точки зрения локализации компонентов, которые мы собираемся производить. Уровень локализации продукции будет очень высоким, включая локализацию магниевых сплавов, до этого их в России еще никто не делал. Производство планируем запустить уже в первом квартале 2025 года", - цитирует пресс-служба "Соллерса" гендиректора группы Николая Соболева, который присутствовал на подписании.

В ходе встречи с губернатором Ульяновской области на полях форума-выставки "Россия" Соболев отметил, что локализуемые магниевые сплавы уже прошли валидацию у китайских технологических партнеров.

"Это комплексный проект, который в первую очередь ориентирован на спрос со стороны предприятий группы "Соллерс". Но и для тех крупных российских автопроизводителей, которые заинтересованы в локализации систем безопасности, мы также будем готовы поставлять нашу продукцию", - сказал Соболев, общаясь с главой региона.

Губернатор со своей стороны отметил, что развитие площадки индустриального парка УАЗ позитивно скажется на социальной и экономической активности Ульяновской области.

"Инвестиции компании только на первом этапе составят 1,5 млрд рублей. Предприятие будет поставлять продукцию на ряд автомобильных заводов, которые уже работают, а также будут локализовываться в России. Со стороны региона мы окажем всю необходимую помощь инвестору в обеспечении мерами государственной поддержки и предпримем все необходимые усилия для оперативного решения вопросов при реализации инвестиционного проекта", - приводит пресс-служба "Соллерса" слова главы региона.

ООО "Компоненты Системы Безопасности" (КСБ) зарегистрировано в Ульяновске в конце сентября с уставным капиталом 1 млн руб. Компания на 100% принадлежит ПАО "Соллерс", в периметр ее деятельности войдет производство компонентов систем пассивной безопасности, а также развитие соответствующих инжиниринговых компетенций.

Соллерс ООО "Компоненты Системы Безопасности" УАЗ Ульяновская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат оценил рост российской экономики в январе-сентябре в 2,9%

Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33%, годовая уже превысила 7,5%

Безработица в России в октябре достигла нового исторического минимума - 2,9%

Белорусское дизельное топливо вернулось на СПбМТСБ

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Мантуров попросил крупный бизнес не сдвигать инвестпроекты "вправо"

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });