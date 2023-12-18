"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций ПАО "Соллерс" из-за роста цены

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Соллерс" в период с 16:44 до 17:14 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 840 рублей за штуку (+21% к закрытию торгов 15 декабря). При этом объем торгов данными бумагами на Мосбирже к 16:44 превысил 1,03 млрд рублей.