Росстат сообщил о росте зарплат в сентябре на 7,2% г/г в реальном выражении

Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в сентябре 2023 года составила 70 922 рубля

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В России в сентябре 2023 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платысоставил 7,2% в годовом выражении после повышения на 9,5% в августе, на 9,2% в июле, на 10,5% в июле, на 13,3% в мае, на 10,4% в апреле, на 2,7% в марте, на 2,0% в феврале и на 0,6% в январе, сообщил Росстат.

В целом за январь-сентябрь 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос в стране на 7,4% в годовом сравнении.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в номинальном выражении в сентябре 2023 года составила 70 922 рубля, увеличившись на 13,6% по сравнению с сентябрем 2022 года.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) рост реальных зарплат в 2023 году на уровне 6,2%, в 2024 году - 2,5%.