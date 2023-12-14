Путин отметил, что рост реальных зарплат в РФ в 2023 году составит около 8%

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рост реальных заработных плат в РФ по итогам 2023 года в среднем прогнозируется примерно на уровне 8%, а реальных располагаемых доходов – почти на 5%, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

"Реальная зарплата вырастет где-то на около 8%. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная", - сказал он.

"Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющий. Где-то под 5% будут", - добавил глава государства.

Согласно данным Росстата, за январь-сентябрь 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 7,4% в годовом сравнении.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) рост реальных зарплат в 2023 году на уровне 6,2%, в 2024 году – 2,5%.

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ за январь-сентябрь 2023 года составил 4,8%. Как сообщалось, по данным Росстата, в 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% после повышения на 3,2% в 2021 году.

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2023 году на уровне 4,3%, в 2024-2026 гг. – на 2,6-2,7% в год.