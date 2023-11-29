Предпринимательская уверенность в РФ в ноябре в добыче снизилась, в обработке – подскочила

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем снизился на 0,3 процентного пункта и составил плюс 1,4% после 1,7% в октябре, говорится в сообщении Росстата.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в ноябре подскочил сразу на 1,9 п.п. – до 6,6% с 4,7% в октябре.

Снижение индекса в добыче полезных ископаемых в ноябре обусловлено падением доли оптимистично оценивающих текущий спрос на продукцию с (-7,6%) до (-8,9%). В то же время выросла доля позитивных оценок по вопросу перспектив выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев (с 12,7% до 13,3%), что позволило замедлить падение индекса. Колебание оценки запасов готовой продукции было незначительным и не повлияло на значение индекса.

В обрабатывающих производствах на активный рост индекса повлияло увеличение доли оптимистов по оценке перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (с 23,5% до 29,1%). Незначительные колебания оценок текущего спроса на продукцию и запасов готовой продукции не отразились на индексе.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики третий месяц подряд сохраняется на уровне 59%. В обрабатывающих производствах с июля 2023 г. значение среднего уровня использования производственных мощностей остается без изменений - 61%.

Численность занятых в организациях оценивается респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-15,4%), так и в обрабатывающих производствах (-18,5%).

Оценка изменения прибыли в добывающем секторе снизилась с 1,3% до (-2,4%). В обрабатывающем производстве после двухмесячного снижения доля позитивных отзывов респондентов об изменении прибыли возросла (с 0,0% до 1,6%).

Росстат в ноябре 2023 года провел традиционное обследование деловой активности 4,7 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

С апреля этого года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора – делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).