Предпринимательская уверенность в России в марте выросла и в добыче, и в обработке

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,7 процентного пункта и составил плюс 6,1%, сообщил Росстат.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в марте повысился на 0,8%, до 6,0%.

На динамику индекса в добыче полезных ископаемых повлияло увеличение доли оптимистов по оценке перспектив выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев (с 20,8% до 22,9%).

Рост индекса в обрабатывающих производствах обусловлен значительным снижением доли респондентов, оценивающих наращивание запасов готовой продукции (на 2,4 п.п., до 0,6%), и увеличение доли респондентов, позитивно оценивающих текущий спрос на продукцию (на 1,2 п.п., до минус 12,0%).

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики после снижения в январе 2024 года до 57% второй месяц сохраняется на уровне 58%. В обрабатывающих производствах значение среднего уровня использования производственных мощностей вернулось к значению декабря 2023 года - 62% после 60% в феврале.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых - минус 18,1%, так и в обрабатывающих производствах - минус 13,0%.

В марте 2024 года Росстат провел традиционное обследование деловой активности 4,3 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

С апреля прошлого года ведомство рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора - делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).