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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Аналитики BMO ждут роста индекса S&P 500 до 5100 пунктов в 2024 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Аналитики BMO Capital Markets ожидают сохранения американского фондового индекса S&P 500 примерно на текущих уровнях до конца 2023 года и роста до 5100 пунктов в 2024 году. Об этом сообщает MarketWatch.

Значение индикатора на закрытие торгов во вторник составляло 4554,89 пункта. Таким образом, эксперты ожидают повышения примерно на 12% с нынешнего уровня.

S&P 500 увеличился на 27% с последнего минимума, зафиксированного в октябре 2022 года. На основе данных примерно за 60 лет аналитики BMO рассчитали, что после того, как фондовый рынок поднимался более чем на 20% с последнего минимума, в дальнейшем почти всегда следовал рост на протяжении следующих 18 месяцев.

"Исключением стало начало 2000-х годов, когда рынок восстанавливался после краха технологического пузыря и последствий террористических атак 11 сентября - периоды, которые, на наш взгляд, не похожи на текущую рыночную среду", - заявил главный инвестиционный стратег BMO Capital Markets Брайан Бельски.

Он считает преувеличенными опасения относительно сокращения корпоративных прибылей, последствий денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и возможной рецессии в экономике США.

США BMO Capital Markets BMO Брайан Бельски ФРС S&P 500
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