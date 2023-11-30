Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Глава Роснефти также посетовал на жесткую ДКП и пассивность ЦБ в обеспечении платежей

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Кризис на российском топливном рынке, который вынудил правительство прибегнуть к временному запрету на экспорт нефтепродуктов, вызвали неправильные шаги в налоговой политике, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли", - приводятся слова Сечина в пресс-релизе "Роснефти", посвященном результатам компании за январь-сентябрь.

"Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе - сентябре текущего года", - отметил глава "Роснефти", имея в виду сокращение вдвое с сентября демпфера за топливо, который уже с октября был возвращен в прежнем объеме.

"А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли - порядка определения цены на нефть для налоговых целей. В частности, предусмотрено экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent. При этом, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию", - заявил Сечин.

Также, по его словам, для налоговых целей предлагается использовать "виртуальные затраты на фрахт для более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов, процентных платежей по привлеченным кредитам".

"Еще одна инициатива, реализованная без проведения всестороннего анализа ее влияния и без обсуждения с отраслью, - дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль. Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей. Кроме того, рост НДПИ на газ (объем платежей в ближайшие три года вырастет на 25%) приведёт к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем. Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов", - цитирует "Роснефть" слова своего руководителя.

Сечин также заявил о негативном влиянии на финрезультаты "Роснефти" ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

"С июля идет поступательное повышение ключевой ставки, что отрицательно сказывается на стоимости финансирования, как для компании, так и её подрядчиков и поставщиков, что, в свою очередь, ведет к росту стоимости и сроков реализации проектов, а также влияет на прибыль, являющуюся базой для определения размера дивидендов. Это оказало влияние на финансовые показатели отчетного периода - за 9 мес. 2023 г. процентные расходы выросли на 15% - а отложенный эффект решений ЦБ РФ по ключевой ставке увеличит его в предстоящие периоды", - отметил он.

Наконец, по словам Сечина, на фоне постоянно растущего санкционного давления и введения все новых ограничений, негативно влияющих на деятельность "Роснефти", Банком России "так и не сформированы надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки".