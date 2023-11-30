Что случилось этой ночью: четверг, 30 ноября

Сечин не доволен налоговой политикой Минфина, Лавров прилетел на заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии, умер бывший госсекретарь США Киссинджер

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Игорь Сечин подверг критике налоговую политику Минфина. Глава "Роснефти" также посетовал на жесткую ДКП и пассивность ЦБ в обеспечении платежей.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Полет проходил через воздушное пространство Греции, а не Болгарии, как предполагалось изначально, так как болгарские власти потребовали, чтобы на борту не было официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, сославшись на введенные ЕС санкции, сообщили корреспонденту "Интерфакса" в российской делегации.

- Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах и занимал пост советника по национальной безопасности США в 1969-1974 годах. При президенте США Ричарде Никсоне (1969-1974 гг) он сыграл значимую роль в сближении Соединенных Штатов и Китая.

- Израиль и ХАМАС не могут договориться по списку заложников, освобождаемых 30 ноября. Израиль возобновит боевые действия, если предложение палестинской группировки об освобождении следующей группы израильских заложников не изменится к утру, сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на осведомленный источник.

- Джо Байден заявил Биньямину Нетаньяху о необходимости снижения активности военной операции в секторе Газа. Как пишет Axios, американский президент также завил израильскому премьеру, что в Вашингтоне хотят, чтобы Израиль подробно обсуждал с США план любых боевых действий в южной части анклава.

- КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США. Северная Корея обвинила Штаты в "подавлении" глобального мира и безопасности, отметив, что продолжит осуществлять свои суверенные права как государство-член ООН "без каких-либо ограничений". Ранее в СБ ООН прошло заседание, касающееся запуска северокорейского разведывательного спутника, которое, как считают в Пхеньяне, было созвано по "бандитскому" требованию Вашингтона и его союзников.