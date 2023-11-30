"Роснефть" за 9 мес. увеличила добычу ЖУВ на 3,9%, до 4 млн б/с

Добыча газа выросла на 33%, до 1,5 млн б.н.э./с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов "Роснефтью" за 9 месяцев составила 4 млн барр. в сутки, что на 3,9% выше год к году и преимущественно обусловлено возобновлением добычи на проекте "Сахалин-1", сообщила компания.

На фоне ограничения добычи нефти в РФ с марта 2023 года объем добычи ЖУВ в третьем квартале составил 3,9 млн барр. в сутки, незначительно изменившись квартал к кварталу.

С начала года добыча газа компанией увеличилась на 33% год к году, достигнув 1,5 млн б.н.э./с. Рост показателя связан с наращиванием объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых газовых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году, пояснила НК. В третьем квартале производство газа было на том же уровне - 1,5 млн б.н.э./с.

В результате добыча углеводородов компанией за 9 месяцев достигла 5,5 млн б.н.э./с, увеличившись на 10,7% год к году. При этом в третьем квартале текущего года производство было на уровне 5,4 млн б.н.э./с.

Проходка в эксплуатационном бурении с начала года составила 9,1 млн м, что на 7% больше г/г. В эксплуатацию введено 2,4 тыс. новых скважин, 71% из них - горизонтальные. Доля новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта составила 48%. Удельная добыча на горизонтальную скважину более чем в 2 раза выше данного показателя для наклонно-направленных скважин, отмечается в пресс-релизе.

По проекту "Восток Ойл" выполнено более 2,2 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2D и 1,6 тыс. кв. км работ 3D, проводится интерпретация полученных данных, ведется бурение 5 скважин, завершены бурением 3 поисково-разведочные скважины, 8 скважин находятся на стадии испытаний.

В ходе опытно-промышленной разработки Пайяхского кластера за 9 месяцев пробурено 34 тыс. м проходки, закончено бурением 11 эксплуатационных скважин. В рамках опытно-промышленной разработки Ичемминского и Байкаловского месторождений продолжается подготовка к бурению - ведутся работы по монтажу буровых установок. До конца 2023 года планируется приступить к бурению первых скважин.

Объем переработки нефти компанией в РФ в январе-сентябре составил 65,8 млн т, превысив аналогичный показатель за 9 месяцев 2022 года на 3,3%. Выход светлых нефтепродуктов увеличился до 58,2%, глубина переработки нефти сохранилась на уровне 76,3%. В третьем квартале на заводах России было переработано 21,7 млн т нефти, что на 0,9% выше квартал к кварталу.

За отчетный период "Роснефть" произвела 900 тонн катализаторов гидроочистки дизельного топлива и катализаторов защитного слоя. Около 80% этого объема поставлено на НПЗ компании, оставшийся объем - прочим российским потребителям. Также предприятия НК произвели более 200 тонн катализаторов риформинга и около 130 тонн катализаторов и адсорбентов для установок производства водорода, проведена реактивация (восстановление активности) 475 тонн регенерированных катализаторов гидроочистки дизельного топлива.

"Роснефть" в январе-сентябре реализовала на внутреннем рынке 31,2 млн тонн нефтепродуктов, из которых в третьем квартале 11,4 млн тонн, что на 12,9% выше кв./кв. В отчетном квартале на товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) НК реализовала 2,25 млн т моторного топлива, что более чем в 2 раза выше норматива. "Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизельного топлива составила около 40%", - отмечается в сообщении.