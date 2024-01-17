ОПЕК повысила оценку добычи жидких углеводородов в РФ в 2023 г. на 160 тыс. б/с

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (нефть и конденсат) в России по итогам 2023 году снизится на 290 тыс. б/с, до 10,78 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году РФ будет добывать 10,62 млн б/с. Таким образом оценка была повышена на 160 тыс. б/с. Динамика обусловлена пересмотром прогноза нефтепроизводства в РФ в четвертом квартале - с 9,66 млн б/с в предыдущем отчете до 10,29 млн б/с в новом.

ОПЕК подчеркивает, что прогноз учитывает добровольные обязательства РФ по сокращению поставок нефти на внешние рынки.

Согласно отчету, аналитики ОПЕК существенно понизили прогноз добычи нефти и конденсата в РФ в октябре - на 430 тыс. б/с, до 10,48 млн б/с. По итогам ноября производство ЖУВ в стране снизилось к предыдущему месяцу еще на 90 тыс. б/с, до 10,39 млн б/с, из них 9,2 млн б/с - это нефть и 1,2 млн б/с - конденсат. Таким образом, нефтепроизводство в России в ноябре оказалось почти на 300 тыс. б/с ниже целевого уровня в рамках добровольных обязательств по снижению на 500 тыс. б/с к уровню февраля, который составлял 9,95 млн б/с. При этом в дополнение к данному ограничению Россия обязалась сократить и экспорт на 300 тыс. б/с.

В 2024 году, ожидает ОПЕК, добыча ЖУВ в России практически сохранится на уровне 2023 года, снизится всего на 10 тыс. б/с, до 10,77 млн б/с. Месяцем ранее аналитики ожидали ее на уровне 10,62 млн б/с. Таким образом, прогноз по добычи нефти и конденсата в РФ в 2024 году был повышен на 150 тыс. б/с.

Первый прогноз экспертов ОПЕК на 2025 год предусматривает рост нефтепроизводства в РФ к предыдущему году на 30 тыс. б/с, до 10,81 млн б/с.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году кроме увеличения добычи на некоторых месторождениях планируются запуски новых проектов "Роснефти", "Русснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "Нефтисы" и "ТендерРесурса", однако этот рост будет компенсирован снижением добычи на зрелых месторождениях.

В 2025 году, ожидают в ОПЕК, незначительный рост добычи будет поддержан запуском новых проектов "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Русснефти", "Шешмаойла", "Газпрома" и "Синтек-Ойла".