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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Цена нефть Brent составила $82,95 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики утром в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут министерской встречи ОПЕК+.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени составляет $82,95 за баррель - на $0,15 (0,18%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,42 (1,7%), до максимальных с 6 ноября $83,1 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг.

Более активно торгуемые февральские фьючерсы дорожают на $0,16 (0,19%), до $83,04 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,18 (0,23%) и составили $78,04 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,45 (1,9%) - до максимальных с 14 ноября $77,68 за баррель.

Накануне поддержку ценам оказали новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам. "В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - сообщил Минтранс РФ.

Между тем коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 229 тыс. баррелей и снижения резервов дистиллятов на 394 тыс. баррелей.

В свою очередь, министры ОПЕК+ в четверг вновь попробуют собраться (на этот раз - в онлайн-режиме), чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась еще на минувшее воскресенье, но за несколько дней была перенесена.

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