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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Судоходство на подходах к черноморским портам по-прежнему ограничено

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Четвертые сутки продолжает действовать ограничение судоходства в акватории и на подходах к морским портам Черноморского бассейна, сообщил российский Минтранс, ссылаясь на плохую погоду.

"В северной части акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в основных морских портах РФ в черноморском бассейне сегодня продолжают действовать ограничения судоходства до улучшения погоды", - говорится в сообщении.

Небольшое улучшение погоды в районе морского порта Керчь позволило возобновить движение судов по Керченской паромной переправе с 6:00 утра 30 ноября. Сейчас действующих штормовых предупреждений там нет.

По прогнозу Росгидромета, приведенному в сообщении, в четверг на черноморском побережье ожидается северо-западный, северный ветер 6-11 метров в секунду, небольшой дождь, высота волн может достигать 20-70 см.

Ограничений движения по федеральным трассам из-за погодных условий нет.

В аэропортах столичного региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", а также в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) задержек на вылет по метеоусловиям нет, аэропорты работают в штатном режиме, уточняется в сообщении.

В аэропорту Сочи погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию, отмен рейсов за прошедшие сутки по погодным условиям не зафиксировано.

Минтранс Керчь Чёрное море
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