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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В "Первой грузовой компании" сменился гендиректор

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Первую грузовую компанию" (ПГК), недавно сменившую собственника, возглавил новый генеральный директор.

Как пишет в четверг "Коммерсантъ", ссылаясь на уведомление, разосланное компанией контрагентам, совет директоров избрал на этот пост Руслана Бабаева. В ПГК изданию подтвердили, что Бабаев занимает пост гендиректора компании.

Ранее возглавлявший ПГК Сергей Каратаев, рассказали газете три источника на перевозочном и металлургическом рынках, рассматривается как вероятный преемник на посту президента НЛМК Григория Федоришина, возглавлявшего металлургический холдинг с 2018 года.

Как сообщили изданию в НЛМК, "решение о кандидатуре нового CEO группы будет принято акционерами в январе". О назначении внеочередного собрания акционеров на 6 января и смене Федоришина в порядке плановой ротации НЛМК сообщал в середине ноября.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин, который приобрел ПГК в 2011 году, недавно продал перевозочную компанию – с 1 ноября ее новым владельцем стало АО "Аврора Инвест".

Собеседники газеты называли покупателя аффилированным с братьями Тимуром и Русланом Бабаевыми. Они, в частности, являются совладельцами "Вектор Рейл", которому принадлежит оператор перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс". Сумма сделки не называлась, источники говорили о 200 млрд рублей.

ПГК Первая грузовая компания
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