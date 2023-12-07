В январе сменится президент НЛМК

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании избрать на должность президента группы НЛМК Сергея Каратаева (ранее возглавлял "Первую грузовую компанию", ПГК).

Об этом говорится в материалах к собранию, которое назначено на 6 января 2024 года.

С 2018 года пост президента компании занимает Григорий Федоришин.

"Решение избрать нового CEO было плановым, в рамках ротации, связанной с завершением очередного стратегического цикла. Цели утвержденной стратегии компании на период 2018-2023, выполнение которой было основной задачей Григория Федоришина (занимает пост с 2018 года - ИФ), достигнуты. Сейчас логичная точка ротации под начало нового стратегического цикла и новые задачи", - говорил в ноябре представитель НЛМК, добавив, что Федоришин остается членом совета директоров ПАО "НЛМК" и будет оказывать всю необходимую помощь своему преемнику.

Сергей Каратаев входил в состав органов управления ряда крупнейших российских и международных компаний, включая ПГК, НЛМК (с 2017 по 2018 год занимал пост и.о.CFO), Novartis International AG, "Ростсельмаш", где занимал высшие руководящие позиции, входил в составы советов директоров.