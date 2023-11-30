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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Salesforce в III финквартале получила скорректированную прибыль выше ожиданий

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль почти в шесть раз, выручку – на 11%, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в августе-октябре составила $1,22 млрд, или $1,25 в расчете на акцию, по сравнению с $210 млн, или $0,21 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $2,11 на акцию.

Между тем выручка выросла до $8,72 млрд с $7,84 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,05 на акцию при выручке в $8,72 млрд.

Продажи в сегменте поддержки и подписок в минувшем квартале увеличились на 13% до $8,14 млрд, выручка от продажи профессиональных услуг снизилась на 4% и составила $579 млн.

Согласно прогнозу Salesforce, ее скорректированная прибыль в четвертом финквартале составит $2,25-2,26 на акцию при выручке в $9,18-9,23 млрд. Эксперты в среднем ожидают, что эти показатели составят соответственно $2,18 на акцию и $9,2 млрд.

Котировки акций Salesforce на дополнительных торгах в среду подскочили на 8,7% после публикации отчетности.

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